Как выглядит и чем занимается самая красивая замужняя женщина в России

В Москве определили самую красивую замужнюю женщину в нашей стране. Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2022» стала 40-летняя мама троих детей Нина Банная.

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Ей удалось обойти 24 участниц от 21 до 64 лет. В качестве приза на конкурсе Нине предоставили возможность сняться в сериале «Зины в деле» вместе с Олесей Железняк.