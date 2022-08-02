Как выглядит и чем занимается самая красивая замужняя женщина в России

Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2022» стала многодетная мама Нина Банная.
Корона.

Корона. Фото: Global Look Press

В Москве определили самую красивую замужнюю женщину в нашей стране. Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2022» стала 40-летняя мама троих детей Нина Банная.

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Ей удалось обойти 24 участниц от 21 до 64 лет. В качестве приза на конкурсе Нине предоставили возможность сняться в сериале «Зины в деле» вместе с Олесей Железняк.

Нина Банная. Фото: Global Look Press

Нина Банная — успешная бизнесвумен, владеет международным гостиничным бизнесом. Она всерьез увлекается спортом, занимается воспитанием детей, ведет активный образ жизни и любит свой бьюти-блог о красоте.

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