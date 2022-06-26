Как выглядит гроб с Юрием Шатуновым

Поклонники артиста несут белые розы.
Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

В Москве провожают в последний путь бывшего лидера «Ласкового мая» Юру Шатунова. Попрощаться с музыкантом пришли тысячи людей. Сначала траурную церемонию продлили до 14.00, потом до 16.00 по московскому времени. Теперь уже говорят, что все может затянуться до 10 вечера.

Прощание проходит в траурном зале Троекуровского кладбища столицы. Гроб с Юрием Шатуновым буквально утонул в белых розах - тех самых цветах, которые так долго воспевал в своих песнях артист.

Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

Желающих проститься все больше, людей с детьми похоронщики пропускают без очереди.

На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.

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