Как выглядит дом Ефремова близ Юрмалы за 300 тысяч евро

Пока Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии, за его домиком близ Юрмалы приглядывают соседи.

Недвижимость в Латвии он приобрел еще в 2000-х. Копил деньги с моноспектаклей, да так и накопил на дом. Почему именно Латвия? Врачи рекомендовали актеру дышать свежим воздухом из-за астмы.