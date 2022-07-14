Как выглядит дом Ефремова близ Юрмалы за 300 тысяч евро

Пока Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии, за его домиком близ Юрмалы приглядывают соседи.
Недвижимость в Латвии он приобрел еще в 2000-х. Копил деньги с моноспектаклей, да так и накопил на дом. Почему именно Латвия? Врачи рекомендовали актеру дышать свежим воздухом из-за астмы.
Дом Михаила Ефремова в Латвии. Фото: Иван Вислов
Как пишет «Комсомольская правда», жилье у актера находится на улице Дарзу (по-нашему на Садовой). На большом участке стоят два дома. За них Михаил отдал около 250 тысяч евро. Сейчас эту недвижимость можно продать за 300 тысяч евро (более 17 млн рублей).
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Напомним, ранее дом в Юрмале продал актер Сергей Светлаков.