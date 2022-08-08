Как выглядит 59-летний Сергей Зверев в одних трусах - фото

Знаменитый стилист Сергей Зверев проводит время в одном из отелей в Сочи. В олимпийской столице России «звезда в шоке» снимается в телешоу и ходит по светским мероприятиям.

При этом телеведущий пожаловался, что устал от назойливых поклонников.

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«Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться и поссать. А мне остается единственный вариант: смотреть как они отдыхают с балкона.