Как выглядит 59-летний Сергей Зверев в одних трусах - фото

Знаменитый стилист Сергей Зверев проводит время в одном из отелей в Сочи. В олимпийской столице России «звезда в шоке» снимается в телешоу и ходит по светским мероприятиям.
При этом телеведущий пожаловался, что устал от назойливых поклонников.
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«Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться и поссать. А мне остается единственный вариант: смотреть как они отдыхают с балкона.
Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?» — возмутился он.
Фото: соцсети
Зверев выложил фото, на котором он стоит на балконе в одних трусах. Многие поклонники заметили, что для 59 лет Сергей выглядит шикарно.