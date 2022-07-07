Как выглядела Жанна Агузарова в девять лет

Жанна Агузарова родилась 7 июля 1962 года в Тюменской области. В школу она пошла в селе Боярка, в возрасте девяти лет. Мама певицы была фармацевтом, и туда ее распределили работать в аптеку.

С одноклассниками отношения у нее складывались плохо, Жанна дружила только с одной девочкой - Татьяной Мошковой.

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