Как выглядела Жанна Агузарова в девять лет

Жанна Агузарова родилась 7 июля 1962 года в Тюменской области. В школу она пошла в селе Боярка, в возрасте девяти лет. Мама певицы была фармацевтом, и туда ее распределили работать в аптеку.
С одноклассниками отношения у нее складывались плохо, Жанна дружила только с одной девочкой - Татьяной Мошковой.
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«Я училась на класс старше Жанны. Но наши мамы дружили, и мы с Жанной тоже стали подругами. Другие ребята часто устраивали ей бойкоты, я же ее постоянно защищала», - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Мошкова, школьная подруга Жанны Агузаровой.
Фото: соцсети
Жанна уже с детства отличалась от всех. Она всегда говорила, что она - «не из этого времени».