Как выглядела Роза Сябитова в 33 года, когда открыла свое первое агентство знакомств

Потом звезда всю себя переделала.
Роза Сябитова. Фото: соцсети

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Роза Сябитова - главная сваха России и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Звезда считает, что раньше она выглядела плохо и для работы на телевидении пережила массу хирургических вмешательств.

Посмотрите, как выглядела звезда в 33 года. На этом фото она только что открыла свое первое агентство знакомств.

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Фото: Global Look Press

Потом Сябитова сделала новую грудь, безоперационные подтяжки лица, липосакцию, абдоминопластику, блефаропластику. Однако сейчас Роза считает, что все это было зря.

Кстати, смешное видео

«Фигня - никто не делайте это! Потом поняла - рот надо было сначала зашить, потому что все вернулось», - отмечает телеведущая.

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