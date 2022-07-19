Как выглядела Роза Сябитова в 33 года, когда открыла свое первое агентство знакомств

Роза Сябитова - главная сваха России и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Звезда считает, что раньше она выглядела плохо и для работы на телевидении пережила массу хирургических вмешательств.

Посмотрите, как выглядела звезда в 33 года. На этом фото она только что открыла свое первое агентство знакомств.

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