«Как встретит, так тащит в дом»: о том, что творит Бородина с мужчинами, рассказала блогер

Лена Миро считает, что Ксения Бородина крайне непоследовательна в любви.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ксения Бородина порассуждала в личном блоге о своем материнстве. Ведущая рассказала, как всегда, была уверенна, что у нее будет сын, но Бог дал двух дочек.

Она призналась, что мальчика избаловала бы, и намекнула на своих бывших мужей: дескать, у нее всегда так выходило.

 

«Про избалованность не поспоришь. Скольких Ксюндель избаловала мальчишек? Как встретит на поляне публичной трансляции, так тащит в дом и балует. Последний так вообще бизнесменом заделался, пока кота дрессировал. Сядет, бывает, в хинкальной и манты в чужие декольте бросает — балуется», — посмеялась над Бородиной Миро в своем ЖЖ.

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