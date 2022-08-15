«Как встретит, так тащит в дом»: о том, что творит Бородина с мужчинами, рассказала блогер

Ксения Бородина порассуждала в личном блоге о своем материнстве. Ведущая рассказала, как всегда, была уверенна, что у нее будет сын, но Бог дал двух дочек.
Она призналась, что мальчика избаловала бы, и намекнула на своих бывших мужей: дескать, у нее всегда так выходило.
«Про избалованность не поспоришь. Скольких Ксюндель избаловала мальчишек? Как встретит на поляне публичной трансляции, так тащит в дом и балует. Последний так вообще бизнесменом заделался, пока кота дрессировал. Сядет, бывает, в хинкальной и манты в чужие декольте бросает — балуется», — посмеялась над Бородиной Миро в своем ЖЖ.