«Как-то все банально»: Шахназаров рассказал, как смотрел порнофильм с Берковой

Как отметил Шахназаров, все получилось очень просто. «Как-то все банально. Я бы такой сценарий написал. Она бы сразу три порнооскара взяла», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Елена Беркова — известная порноактриса. Она ранее какое-то время была на проекте «Дом-2».