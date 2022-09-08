«Как-то все банально»: Шахназаров рассказал, как смотрел порнофильм с Берковой

По словам журналиста, сюжет картины получился достаточно прост.
Елена Беркова

Елена Беркова. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» рассказал, как смотрел порнофильм с Еленой Берковой.

«Она действительно красивая девушка. Я смотрел один фильм с ее участием. Ну как-то все тривиально. Она одна дома. Ей становится не по себе. Приезжала бригада скорой помощи. Ребят, ну вы бы им хоть халаты по размеру подобрали. Тем более что они в этих халатиках находились две минуты».

Как отметил Шахназаров, все получилось очень просто. «Как-то все банально. Я бы такой сценарий написал. Она бы сразу три порнооскара взяла», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Елена Беркова — известная порноактриса. Она ранее какое-то время была на проекте «Дом-2».

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