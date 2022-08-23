«Как вам такое, свихнувшийся Макаревич?»: Кушанашвили предлагает поучиться у отмалчивающегося Нагиева

На шоу «Голос» в эфире Первого канала – большие изменения. На смену ведущему шоу, ставшему его лицом, Дмитрию Нагиеву приходит Лариса Гузеева, и многим поклонникам это не по душе. Как бы то ни было, решение принято.

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Журналист Отар Кушанашвили оценил в своей YouTube-программе «Каково» способность Нагиева молчать и не обозначать свою позицию относительно происходящего в последние полгода. Этому у него стоит поучиться, считает скандальный обозреватель, - может, и карьеру удастся сохранить.