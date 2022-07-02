«Как вам?»: 40-летняя Макеева предстала в новом имидже

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. В честь этого пара отдохнула на Мальдивах, правда, отпуск пришлось сократить из-за работы актрисы.
А накануне 40-летняя звезда театра решилась на смену имиджа. Об этом она расскзаал в соцсетях и предстала в новом образе.
«Я поменяла имидж и стала брюнеткой. Посетила вчера премию и открыла для себя новый мир. Не удержалась от возможности пройтись по красной дорожке в летящем платье. Как вам мой новый образ?» - написала Макеева.
Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. Также актриса решила получить еще одно образование и поступила в ВУЗ на психологический факультет.
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