«Как вам?»: 40-летняя Макеева предстала в новом имидже

«Я поменяла имидж и стала брюнеткой. Посетила вчера премию и открыла для себя новый мир. Не удержалась от возможности пройтись по красной дорожке в летящем платье. Как вам мой новый образ?» - написала Макеева.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. Также актриса решила получить еще одно образование и поступила в ВУЗ на психологический факультет.