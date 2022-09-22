«Как в старые добрые времена»: Саша Черно вместе с мужем появились на Лобном месте «Дома-2»

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян вновь засветились на проекте.
В телеграм-канале Саша Черно поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с мужем на Лобном месте. Судя по всему, проект вызывает у супругов чувство ностальгии, ведь здесь у них все и началось.
«Как в старые добрые времена», — подписала кадр Саша Черно.
Иосиф Оганесян предстал на Лобном в новом имидже: он обесцветил волосы и стал блондином. Вероятно, чтобы больше походить на своего светловолосого сына Стефана.
Иосиф Оганесян и Саша Черно на Лобном месте. Фото: соцсети
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Напомним, на днях Саша Черно интересовалась у подписчиков, хотели бы они видеть ее и Иосифа на проекте. А когда те ответили утвердительно, заявила, что они с мужем и сыном под камеры возвращаться не планируют.