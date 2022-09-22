«Как в старые добрые времена»: Саша Черно вместе с мужем появились на Лобном месте «Дома-2»

Бывшие участники проекта Саша Черно и Иосиф Оганесян решили тряхнуть стариной.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян вновь засветились на проекте.

В телеграм-канале Саша Черно поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с мужем на Лобном месте. Судя по всему, проект вызывает у супругов чувство ностальгии, ведь здесь у них все и началось.

«Как в старые добрые времена», — подписала кадр Саша Черно.

Иосиф Оганесян предстал на Лобном в новом имидже: он обесцветил волосы и стал блондином. Вероятно, чтобы больше походить на своего светловолосого сына Стефана.

Иосиф Оганесян и Саша Черно на Лобном месте. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, на днях Саша Черно интересовалась у подписчиков, хотели бы они видеть ее и Иосифа на проекте. А когда те ответили утвердительно, заявила, что они с мужем и сыном под камеры возвращаться не планируют. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  