«Как в старые добрые времена»: Саша Черно вместе с мужем появились на Лобном месте «Дома-2»

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Напомним, на днях Саша Черно интересовалась у подписчиков, хотели бы они видеть ее и Иосифа на проекте. А когда те ответили утвердительно, заявила, что они с мужем и сыном под камеры возвращаться не планируют.