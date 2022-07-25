Как в Германии кремировали звезду «Сватов» Руслану Писанку

В понедельник, 25 июля, актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в Германии кремировали скончавшуюся от рака звезду сериала «Сваты» Руслану Писанку. Ожидается, что в ближайшее время ее прах перевезут на Украину, где и захоронят.

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Муж актрисы Игорь Исаков на связь с журналистами не выходит. По словам Сумской, он делает все, чтобы переправить останки жены на родину.