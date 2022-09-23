«Как ужин в провинциальной глубинке»: Нетребко на ночь глядя отварила макароны, кинув их на сковородку с маслом

Оперная дива приготовила простое итальянское блюдо, приправив пасту-пенне тертым сыром.

Анна Нетребко. Фото: личный архив

Анна Нетребко уже давно увлекается кулинарией. Своей мужа, азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, оперная дива частенько балует изысканной домашней кухней. Артистка и борщи варить умеет, и плов готовит. Дорогим ресторанным блюдам оперная дива предпочитает сытный домашний обед.

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Так, на ночь глядя Анна Нетребко отварила макароны, обжарила пенне на сковородке с маслом и приправила итальянское блюдо тертым сыром. Поклонники тут же пошутили, что такой рецепт прижился и в наших глубинках. Ведь что может быть проще, чем отварить макароны в виде перьев и посыпать их сырком.

«Как ужин в провинциальной глубинке?», «Ммм... вкуснота», «Сразу так захотелось макароны с сыром», «В садиках так детей кормят», «Вкуснятинка!», «А как же диета», «Ночью трескать макароны?», «Слюнки потекли, аппетитно», «Юсиф первым бросился к столу?», «Хозяюшка, сама готовит», — написали фолловеры.

Анна Нетребко отварила макароны, посыпав блюдо сыром. Фото: личный архив

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