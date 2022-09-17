Как у Тимати: Юлианна Караулова показала ковер почти за 50 тысяч рублей

Певица приобрела коллекционную вещь, которой очень гордится.
Юлианна Караулова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Юлианна Караулова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Серый ковер с персидским узором бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова купила в одном из магазинов Москвы. Цена его - 46 тысяч рублей.

«Ковер - коллекционный, их было всего 100 штук в России, его было очень сложно достать. Я знаю, что такой же у Тимати и у Крида», - заявила певица в шоу «Секрет на миллион».

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Караулова не скрывает, что она та еще транжира и модница. Ее наряды не умещаются в одной гардеробной. Поэтому в доме Карауловой их - три.

Кадр из шоу «Секрет на миллион»

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