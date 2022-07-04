«Как такового развода не было, я никого не бросал»: Цыганов отказался называть расставание с Леоновой своими словами

Звезда сериала «Оттепель» Евгений Цыганов в 2016 году расстался с актрисой Ириной Леоновой, родившей ему семерых детей.
Цыганов ушел к Юлии Снигирь, которая ждала от него ребенка.
Как выясняется, Евгений Цыганов свой уход от Ирины Леоновой таковым не считает. В беседе с Ксенией Собчак он заявил, что никакого расставания не было.
«Как такового развода у меня не было, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно, детей или женщину, — высказался Евгений Цыганов. — Для меня это странные сами по себе формулировки, потому что это дорогие, близкие мне люди, с которыми мы вместе существуем. У нас общие проблемы, у нас общие дела, какие-то движения. Это действительно противная и неверная формулировка. Для меня лично».
Евгений Цыганов и Ксения Собчак. Фото: скрин YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!»
Ксения Собчак уточнила, что именно из написанного о разрыве Ириной Леоновой Евгений Цыганов считает главной неправдой. Тот еще раз повторил, что слова о расставании и есть ложь.
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По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!».
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