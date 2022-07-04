«Как такового развода не было, я никого не бросал»: Цыганов отказался называть расставание с Леоновой своими словами

Ксения Собчак уточнила, что именно из написанного о разрыве Ириной Леоновой Евгений Цыганов считает главной неправдой. Тот еще раз повторил, что слова о расставании и есть ложь.

Кстати, в нашем телеграм-канале «Звездная пыль» можно прочитать и о других знаменитостях.

По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!».

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