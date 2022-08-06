«Как стриптизерша»: Бузова зажигательно станцевала в «развратном» боди

Ольга Бузова продолжает своей гастрольный тур по Югу России. Накануне поющая ведущая дала концерт в Геленджике.
После шоу звезда не забыла снять видео для поклонников. В ролике она зажигательно станцевала, надев черно-красное боди и лакированные ботфорты.
«Почувствуй наш вайб после концерта. Геленджик, спасибо! Было максимально душевно. У меня лучшие люди, лучшая команда. Я счастливая мчу в Сочи», — написала Ольга в соцсети.
Пользователи отреагировали на пост неоднозначно.
«Слишком развратное боди и танцы. Как стриптизерша»; «Забей на хейтеров, живи в кайф. Ты лучшая»; «Танцевать так и не научилась»; «Что вы прицепились? Добейтесь того же, чего она, а потом критикуйте», — высказались они.