«Как стриптизерша»: Бузова зажигательно станцевала в «развратном» боди

Поющая ведущая примерила дерзкий образ.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова продолжает своей гастрольный тур по Югу России. Накануне поющая ведущая дала концерт в Геленджике.

После шоу звезда не забыла снять видео для поклонников. В ролике она зажигательно станцевала, надев черно-красное боди и лакированные ботфорты.

«Почувствуй наш вайб после концерта. Геленджик, спасибо! Было максимально душевно. У меня лучшие люди, лучшая команда. Я счастливая мчу в Сочи», — написала Ольга в соцсети.

Пользователи отреагировали на пост неоднозначно.

«Слишком развратное боди и танцы. Как стриптизерша»; «Забей на хейтеров, живи в кайф. Ты лучшая»; «Танцевать так и не научилась»; «Что вы прицепились? Добейтесь того же, чего она, а потом критикуйте», — высказались они.

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