«Как-то странно, по-юношески умер»: Алибасов простился с Шатуновым

26 июня страна прощается с голосом целой эпохи, певцом Юрой Шатуновым, внезапно скончавшимся 23-го числа от инфаркта в возрасте 48 лет.

В этот же день свои соболезнования опубликовал в социальной сети другой заметный музыкальный деятель 80-х и 90-х, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов.

«Очень жаль, хороший человек… Хороший артист, хороший друг Юра Шатунов… Как-то странно, по-юношески, я бы даже сказал, умер. Печально, очень печально… Пусть земля ему будет пухом», - сказал 75-летний музыкант в ролике, опубликованном в Telegram.

Напомним, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса высказались о смерти кумира миллионов. Практически каждый житель постсоветского пространства, чья молодость пришлась на конец 80-х, имеет личную историю, связанную с песнями Шатунова и «Ласкового мая».

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