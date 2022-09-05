Как Степаненко утерла нос Петросяну: чинно, тихо, благородно

Евгений Петросян недавно потерпел фиаско, не набрав зрителей на свой концерт в Адлере. При этом ценник он выставил вполне демократичный – от 1500 рублей за билет. А для курортной зоны – просто символический.

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Однако и при таком раскладе, сообщает сайт prozvezd.info, на комика решилось прийти всего 200 человек. Естественно, выступление пришлось отменить.

Вместе с тем, как пишет «Экспресс газета», его бывшая жена Елена Степаненко смогла оправиться после тяжелого развода и начать гораздо более успешную карьеру.

Как считает продюсер Сергей Лавров, после расставания с комиком к ней прониклись многие женщины, которые оказались в похожих ситуациях. И этот имидж немало помогает в заработке.