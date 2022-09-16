«Как сосала серебряную ложку, так и будешь сосать»: Скабеева разнесла Собчак

Ксения Собчак язвительно высказалась об Ольге Скабеевой из-за ошибки в эфире. Журналистка не стала отмалчиваться и посвятила звезде язвительный пост в личном блоге.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга отметила, что Ксения слабо себе представляет, что такое работа настоящего репортера с ежедневными пятичасовыми прямыми эфирами, а также напомнила, что однажды ее оппонентка перепутала Ирак и Иран в публичной речи.
«В любой большой редакции люди совершают ошибки. Пять часов прямого эфира каждый день. Ты вообще соображаешь, как это, дорогая моя тамада», — заявила ведущая.
Скабеева намекнула, что Собчак стала знаменитой только благодаря связям и деньгам родителей, но хорошей журналистки из нее все равно не вышло.
«Мы, журналисты, рассказываем, что происходит. А ты — как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать», — резюмировала Ольга.