«Как сосала серебряную ложку, так и будешь сосать»: Скабеева разнесла Собчак

Ксения Собчак язвительно высказалась об Ольге Скабеевой из-за ошибки в эфире. Журналистка не стала отмалчиваться и посвятила звезде язвительный пост в личном блоге.

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Ольга отметила, что Ксения слабо себе представляет, что такое работа настоящего репортера с ежедневными пятичасовыми прямыми эфирами, а также напомнила, что однажды ее оппонентка перепутала Ирак и Иран в публичной речи.