Как снять доллары и евро в обход ограничений

Банк России продлил на шесть месяцев действие ограничений на снятие наличной валюты, оно будет действовать до 9 марта 2023 года.

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Гражданам РФ разрешено снимать в иностранной валюте только те накопления, которые они положили на свой счет до 9 марта. Кроме того, по-прежнему запрещено снимать суммы свыше 10 тысяч долларов.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что эти ограничения можно обойти. Например, открыть счет в банке стран СНГ: Казахстана, Азербайджана или Узбекистана. И снять их там. В том числе через онлайн-платформы.

Источник: Lenta.ru.