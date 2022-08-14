«Как скажешь, дорогая!»: после слухов о разводе Дмитрий Маликов переехал в новый дом

Некоторое время назад Дмитрий Маликов переполошил поклонников своим поступком. Вместе с маленьким сыном Марком он уехал на курорт. В Сети тут же заговорили о возможном разводе артиста с женой Еленой Изаксон.

Накануне Маликов успокоил своих поклонников, заявив, что в семье главный он, но правило - «как скажешь, дорогая» за 30 лет супружеской жизни никто не отменял. Поэтому они решили перебраться в новый дом.