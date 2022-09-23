«Как сильно я тебя люблю»: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова впервые показала своего мужа на семейном фото

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова решилась представить своего мужа Валерия поклонникам.
Телеведущая впервые поделилась совместным снимком с супругом в день его рождения. Под фото Ольга Орлова сделала акцент на том, что благоверный не одобрит этого поступка. Но, по признанию теледивы, чувства ее настолько переполняют, что хочется делиться ими со всеми.
«С днем рождения, мой самый лучший мужчина на свете! Я всегда верила в то, что встречу человека, в котором будет все, о чем можно только мечтать!
Мой самый добрый, самый заботливый, самый понимающий человек на земле! Лучший мужчина, лучший друг, лучший муж!
Завтра я получу за то, что выложила наше совместное фото, но это будет завтра… А сегодня я просто хотела сказать, как сильно я тебя люблю!» — написала Ольга Орлова.
Ольга Орлова с мужем Валерием. Фото: соцсети
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Снимок Ольги Орловой с мужем произвел фурор в Сети. Под ним поставлено почти 80 тысяч лайков и оставлено чуть меньше тысячи комментариев. Для микроблога Ольги Орловой это невиданный результат.
Напомним, Ольга Орлова вышла замуж за избранника Валерия в сентябре 2021 года, до этого пару долгое время связывали романтические отношения.