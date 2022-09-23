«Как сильно я тебя люблю»: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова впервые показала своего мужа на семейном фото

«С днем рождения, мой самый лучший мужчина на свете! Я всегда верила в то, что встречу человека, в котором будет все, о чем можно только мечтать!

Мой самый добрый, самый заботливый, самый понимающий человек на земле! Лучший мужчина, лучший друг, лучший муж!

Завтра я получу за то, что выложила наше совместное фото, но это будет завтра… А сегодня я просто хотела сказать, как сильно я тебя люблю!» — написала Ольга Орлова.