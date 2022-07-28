«Как бы сильно она его не любила...»: родня Хворостовского ответила на слухи о романе его вдовы с разведенным британцем

На слухи о том, что вдова Дмитрия Хворостовского пытается наладить личную жизнь, ответила и родня покойного артиста. Так, журналистам удалось дозвониться до сибирского бизнесмена, двоюродного брата артиста, Алексея Зархина.

«Каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности — нужна яркая, живая, красивая Флоранс», — заверил родственник Дмитрия Хворостовского, дав понять, что осуждать Флоранс он не станет.

Брат оперного певца намекнул, что родня Хворостовского не стала бы противиться личному счастью женщины, подарившей их Дмитрию столько счастья и родившей от него двоих замечательных детей — сына Максима и дочку Нину. Флоранс Илли, как считает родственник оперного певца, имеет право наладить свою жизнь и начать все с чистого листа.

Тем временем западные таблоиды пишут, что Флоранс Илли заметили на Ибице в компании холостяка Джорджа Кларка. Британский журналист еще полгода назад развелся с женой. И похоже, потерял голову от красавицы Флоранс.

По материалам Vokrug.tv, Daily Mail, «СтарХит».