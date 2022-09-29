«Как шикарно выглядит»: Стеша Маликова примерила два ультрамодных костюма со струящимися брюками

Стеша Маликова уже много лет следит за модой. Дочка Дмитрия Маликова зачастую оказывалась на красных дорожках и светских раутах. Она также много путешествует.
Примечательно, что еще два года назад наследница певца запустила свой бренд одежды. Она старается выпускать актуальные образы для своих сверстниц.
Недавно Стеша побывала в Лас-Вегасе и Чикаго. Она предпочитала для длительных прогулок выбирать кожаные юбки, жакеты и джинсы. Хотя обычно дочка певца также регулярно появляется в ресторанах, облачаясь в платья. Но с наступлением осени кэжуал луки стали у нее главным предметом в гардеробе.
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На этот раз Маликова вернулась в Москву и стала готовится к Новому году. Она показала универсальные наряды, которые можно надевать на работу, в ресторан или на праздничное мероприятие. Юная бизнеследи сначала покрасовалась в сером костюме с брюками в пол. Наряд можно сочетать с рубашкой или майкой.
«Такой красивый костюм! Как шикарно выглядит!» – отметила она.
Также Стеша предложила взять на заметку белоснежный костюм с широкими брюками палаццо. Она уверена, что это отличный вариант для празднования Нового года.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды