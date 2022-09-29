«Как шикарно выглядит»: Стеша Маликова примерила два ультрамодных костюма со струящимися брюками

Стеша Маликова уже много лет следит за модой. Дочка Дмитрия Маликова зачастую оказывалась на красных дорожках и светских раутах. Она также много путешествует.

Примечательно, что еще два года назад наследница певца запустила свой бренд одежды. Она старается выпускать актуальные образы для своих сверстниц.