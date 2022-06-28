Как сейчас выглядит знойная певица Сабрина, ставшая звездой с хитом Boys

Плакат певицы Сабрины (Салерно) висел у многих советских мужчин возле дивана, а ее хиты Boys и My Chico звучали на всех дискотеках 80-х.

В начале 90-х про итальянку уже стали забывать за пределами ее страны, однако дома она продолжала держаться на плаву.

Певица участвовала и в театральном проекте Алессандро Капоне, в мюзикле «Эмоции», и в независимой киноленте — «Цвета». В 2018-м Сабрина выпустила новый хит Voices, а через год вышел комедийный фильм с ее участием — «Авиарежим».

Замуж артистка вышла только в 2004-м (за бизнесмена Энрико Монти), через два года родила мужу наследника — сына Луку.

Источник: КП.