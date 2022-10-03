Как сейчас выглядит дочка Лободы от украинского олигарха: с трендовой прической «розетка»

В последнее время все чаще стали звучать слухи о том, что дочь Светланы Лободы — Тильда — вовсе не наследница немецкого музыканта Тилля Линдеманна, как судачили ранее. Да и сама артистка усердно поддерживала эти слухи, активно позируя с лидером коллектива Rammstein перед папарацци.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Но в настоящее время говорят совсем иное: якобы на самом деле Тильда родилась от женатого украинского миллионера, который сейчас все-таки развелся с супругой и воссоединился со Светланой Лободой. Певица вообще никак не комментирует это, хотя в СМИ были публикацию на данную тему.

Лобода в принципе нечасто показывает дочь публике, но в этот раз сделала исключение, обнародовав кадр с Тильдой в своем телеграме.

На снимке девочка уже смотрится маленькой кокеткой, примерив модную юбку в рубчик и сделав трендовую прическу «розетку». Трехлетняя Тильда уткнулась в телефон, а мама пытается с ней ластиться.