Как сейчас выглядит Алла Пугачева, живя на вилле в «израильской Рублевке»

Еще шоумен Максим Галкин делился в микроблоге домашним снимком с Примадонной. Однако на фанатской страничке певицы в соцсети появились свежие кадры, взятые из видеоролика, снятого одним из гостей на вилле. Вот уже четвертый месяц Алла Пугачева живет за границей. Дом в распоряжение звездной четы любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина, Дмитрий.

За время отдыха певица заметно похорошела. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что замужество пошло Примадонне на пользу. Рядом с Максимом Галкиным артистка молодеет день ото дня. На семейном фото певица предстала с неизменной ослепительной белозубой улыбкой. На лице Аллы Пугачевой — ни морщинки. Артистка отдала предпочтение фирменному начесу, оставив у лица кокетливые пряди и челку-шторку.