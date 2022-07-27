Как сестренки-близняшки: Самойлова нарядила 11-летнюю дочь на вечеринку во взрослое платье, как у себя

Оксана Самойлова показала в личном блоге фото с дня рождения своей старшей дочки Ариелы, которой исполнилось 11 лет.

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Жена Джигана оделась с наследницей в одном стиле, примерив одинаковые черные платья бюстье. Некоторые фолловеры были обескуражены зрелищем, заметив в комментариях, что наряд немного не по возрасту Ариеле.

В то же время часть подписчиков заметила, что все девочки любят наряжаться во взрослые наряды, как у мамы. И каждая женщина делала это в детстве без каких-либо негативных последствий.