Как сестра Тимоши!: Муцениеце в кедах и джоггерах прокатилась на скейте по Москве

Агата Муцениеце удивляет своей работоспособностью и физической формой. Еще с начала пандемии актриса взяла в привычку каждое утро начинать с пробежки и до сих пор верна данному самой себе слову.

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Кроме того, экс-жена Павла Прилучного регулярно посещает спортзал и путешествует. А теперь знаменитость решила освоить скейтборд. Свой первый опыт звезда показала в своих соцсетях. Помогал ей в освоении нового навыка сын Тимоша от бывшего мужа.

Судя по кадрам, наследник был в восторге от нового увлечения родительницы, которая в кедах, джоггерах и с конским хвостом выглядела словно подросток.