Как Сергей Пускепалис напророчил собственную смерть

В Ярославской области трагически скончался актер Сергей Пускепалис. Артист попал в ДТП, вылетев на встречку и столкнувшись с грузовиком лоб в лоб. Шансов выжить у него, к сожалению, не было.

А зимой этого года состоялась премьера фильма «Бессмертные», в котором рассказывается о четырех друзьях, прошедших войну в Афганистане. Сергей сыграл там главную роль.

Герой Пускепалиса по сценарию был смертельно больным человеком. Главная героиня шокирована, услышав это.

«Что же вы делаете? Что же вы все уходите и уходите?..» — вопрошает она.

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