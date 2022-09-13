«Как рождаются легенды»: Мирослава Карпович рассказала о сплетнях вокруг своей персоны

Актриса Мирослава Карпович в «Телеграме» отреагировала на сплетни вокруг своей персоны.
«Для того, чтобы исказить первоначальную природу человеку, достаточно зацепки и пары злых языков. Как снежный ком, недостоверные факты обрастают подробностями и вырастают в чудовищные образы».
Далее Карпович вспомнила случай с писателем Николаем Гоголем. Однажды он упал, выходя из ресторана. На следующий день весь Петербург шептался якобы писатель напился в хлам и пел похабные песни, приставая к женщинам.
«Пишите о тех, кто в этом нуждается. Благодарю. Как рождаются легенды. Читайте лучше книжки», — заметила Карпович, обращаясь, видимо, к журналистам.
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Ранее стало известно, что Карпович не выйдет на сцену с актером Павлом Прилучным в постановке «Косметика врага». Всему виной откровенные сцены в спектакле. Актер не так давно женился на актрисе Зепюр Брутян.