Как родители искали дочерей, которые были в гостиницах с солистами «Ласкового мая»

Музыканты группы «Ласковый май» пользовались неимоверной любовью своих фанаток. Об этом рассказали в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая». К примеру, солист Александр Прико с трепетом вспоминал те годы.
«Поклонницы были сумасшедшие. Вообще кошмар. В гостинице среди ночи тебе звонят в дверь. Фонариком светят. Менты с родителями. Каких-то девочек потеряли. Эти девочки сидят толпой на лестнице в этой же гостинице, спрятавшись куда-то. И вот так было в каждом городе у нас. Обыски постоянно. По номерам ходили с криками: «Где ребенок?». Девчонки просто платили швейцарам и их не трогали».
Музыкант Роман Жуков также говорил, что фанатки сходили с ума. «Когда начинались первые аккорды «Белые розы» всем было уже все равно, кто там на сцене. Просто начиналась истерика. Визг, за которым даже бывало не слышно было ничего. Так визжать зал на несколько десятков тысяч человек просто не мог. Но они заглушали любые порталы, любую звуковую систему», — говорил он.
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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Музыканты регулярно собирали полные стадионы, а фанатки просто бесновались на концертах.