Как родители искали дочерей, которые были в гостиницах с солистами «Ласкового мая»

Музыкант Роман Жуков также говорил, что фанатки сходили с ума. «Когда начинались первые аккорды «Белые розы» всем было уже все равно, кто там на сцене. Просто начиналась истерика. Визг, за которым даже бывало не слышно было ничего. Так визжать зал на несколько десятков тысяч человек просто не мог. Но они заглушали любые порталы, любую звуковую систему», — говорил он.

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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Музыканты регулярно собирали полные стадионы, а фанатки просто бесновались на концертах.