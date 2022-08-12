Как Разин сжигал деньги «Ласкового мая» в сахарных мешках в старом доме под Рязанью

Как рассказывал Разин, мешки занимали несколько комнат. В какой-то момент Разину стала светить уголовная статья за «хищение государственного имущества в особо крупном размере». Таким образом, продюсер решил избавиться от улик.

Во времена Союза председатель КГБ Владимир Крючков в записке Михаилу Горбачеву докладывал, что коллективы «Ласкового мая» в среднем зарабатывают по 6 тысяч 721 рублю в день. На эти деньги можно было каждый день покупать по новенькому автомобилю, сообщает «Комсомольская правда».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Добавим, что в СССР одновременно по стране гастролировали с десяток групп «Ласковый май». Разин насоздавал двойников Юрия Шатунова и обогащался за их счет.