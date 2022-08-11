Как Разин оказался на теплоходе «Грузия» на съемках «Утренней почты» в компании Моисеева

В этот звездный состав он попал, что называется, по звонку сверху. Редакцию передачи попросили посодействовать племяннику самого генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

«Разин прокрутил аферу, что он племянник Горбачева. Это отдельная история, как делались звонки. Из гаража по вертушке звонили и говорили: «Сейчас придет племянник Горбачева. Встретьте его». Заказывались машины из этого спецгаража», — отмечал продюсер Алексей Мускатин.

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Напомним, что сам Разин так рассказывал о той истории. «Меня из детского дома взяла бабушка и ввела в дом Горбачева. Она там работала. Родственники Горбачева отнеслись ко мне как к родному человеку», — вспоминал продюсер.