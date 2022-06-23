Как Пугачева устроила Шатунову проверку боем

Юра Шатунов вырос в детском доме Оренбурга, и ему приходилось выбивать признание практически кровью и потом.

В одном из интервью Шатунов вспоминал, как в начале 90-х пригласил Аллу Борисовну в Сочи, где он в ту пору жил. Примадонна спросила его: «А на каких музыкальных инструментах ты играешь?»

Молодой певец объяснил, что может показать класс на гитаре, барабанах и гармошке. Больше всего Примадонну привлек последний, она тогда воскликнула: «Ой, гармошка. Давай».

«Понимаю, что это была проверка боем, «наш – не наш», мол, сможет ли что-то сделать и пойдет ли далеко. После этого случая понял, что могу и пойду», — говорил Шатунов в студии шоу «Привет, Андрей!».

Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта.

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