Как Пугачева пристыдила Галкина за то, что он не решался ей позвонить несколько дней после первой встречи

В одном из своих интервью шоумен Максим Галкин вспомнил, как познакомился с Аллой Пугачевой. Так юморист дал понять, что мечтал о встрече с именитой артисткой. По словам шоумена, когда он только увидел Аллу, им владело тщеславное желание постоять в ее солнечных лучах. Тогда он и предположить не мог, что Пугачева станет главной женщиной в его жизни и у них появятся общие дети — двойняшки Гарри и Лиза.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы вместе уже двадцать лет. Фото: Борис Кудрявов / КП
«Мы познакомились ближе, и я узнал ее, как человека. Мы почти сразу перешли на ты. В первый раз я ей позвонил после того, как мы встретились на дне рождения Петра Шаболтая. Там же, кстати, я впервые пригласил ее на танец. Не помню, через сколько я решился ее набрать, через два-три дня, вроде. И ее первый вопрос был, почему я так долго не звонил», — отметил Галкин, вспомнив, как Алла ждала его звонка.