Как Пугачева пристыдила Галкина за то, что он не решался ей позвонить несколько дней после первой встречи

В одном из своих интервью шоумен Максим Галкин вспомнил, как познакомился с Аллой Пугачевой. Так юморист дал понять, что мечтал о встрече с именитой артисткой. По словам шоумена, когда он только увидел Аллу, им владело тщеславное желание постоять в ее солнечных лучах. Тогда он и предположить не мог, что Пугачева станет главной женщиной в его жизни и у них появятся общие дети — двойняшки Гарри и Лиза.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».