Как простая домохозяйка: Навка в фартуке на кухне сварила борщ с дочкой для Пескова

Татьяна Навка показала себя в образе самой простой домохозяйки: олимпийская чемпионка предстала на кухне, повязав фартук и щегольнув естественным лицом без капли макияжа. По словам фигуристки, ее фирменное блюдо — борщ. В качестве младшего повара на маминой кухни выступила дочка Дмитрия Пескова. Вместе с Надей фигуристка сварила супчик со свеклой, капустой, картофелем и морковью. Ну а кадрами поделилась в личном микроблоге.

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