Как простая домохозяйка: Навка в фартуке на кухне сварила борщ с дочкой для Пескова

Татьяна Навка показала себя в образе самой простой домохозяйки: олимпийская чемпионка предстала на кухне, повязав фартук и щегольнув естественным лицом без капли макияжа. По словам фигуристки, ее фирменное блюдо — борщ. В качестве младшего повара на маминой кухни выступила дочка Дмитрия Пескова. Вместе с Надей фигуристка сварила супчик со свеклой, капустой, картофелем и морковью. Ну а кадрами поделилась в личном микроблоге.
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«Честно признаюсь, давно не готовила борщ! А это одно из моих любимых блюд. Наш первый совместный с Надюшей домашний борщ. Мы очень старались, и у нас получилось очень вкусно! Потому что с любовью! Особенно для папы!» — отметила Навка.
Фигуристка дала понять, что Дмитрий Песков остался в восторге от борща, который на обед приготовили его жена с дочкой. Кстати, вместе с маленькой Надей Татьяна Навка как-то пекла шоколадное домашнее печенье. Спортсменка иногда устраивает для дочки кулинарные мастер-классы.