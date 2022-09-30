«Как проснулась, так и пошла?»: Нетребко в пестрой чалме и хлопковом платье-ночнушке козырнула в Тель-Авиве

Оперная дива покрасовалась в мятом одеянии.

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко часто путешествует вместе с мужем азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. На этот раз оперная дива прилетела в Иерусалим.

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Теплая погода в Тель-Авиве располагает к дневным прогулкам. Жена Юсифа Эйвазова позировала на променаде в платье-ночнушке до колен, засветив рельефные икры и тонкие щиколотки. На голове оперной дивы красовался пестрый тюрбан, похоже, певица опасалась, что ей напечет темную пышную шевелюру.

Анна Нетребко в тюрбане на прогулке по Тель-Авиву. Фото: личный архив

«Как проснулась, так и пошла?», «В этом спит?», «Больше на сорочку похоже, чем на сарафан», «Ткань такая тонкая, чтоб все просвечивало?» — стали писать фолловеры.

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