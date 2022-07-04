«Как про главное, так «у меня ипотека»: Собчак ответила Сабурову после шутки про лошадь

Ранее Нурлан Сабуров обматерил Ксению Собчак со сцены. «Давайте об очевидном. Собчак — лошадь», — заявил комик, после чего употребил несколько нецензурных слов.

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Напомним, Собчак критиковала Сабурова весной после скандала вокруг его концертов в США. На одном из выступлений зритель потребовал от комика выразить позицию о происходящем в мире, но тот отказался, сославшись, что у него ипотека.

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