Как пораньше выйти на пенсию! Гражданам сообщили о возможности снизить пенсионный возраст

Очередные приятные новости для пенсионеров взбудоражили россиян. Теперь пожилые граждане, которые только готовятся завершить свой трудовой стаж, смогут ориентироваться на прецедентный случай. О чем речь? Подробностями поделилась пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Недавно суд в Набережных Челнах принял решение насчет пенсионного возраста. Ситуация произошла с гражданкой, которая хотела выйти на пенсию по стажу. Напомним, что учителям для этого необходимо накопить 25 лет стажа. Женщина подала свои документы в ПФР. Однако оттуда ей поступил отказ. Ей попросту не зачли в стаж учебные отпуска и служебные командировки.

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После чего гражданка обратилась в суд, который принял ее сторону. Заявительнице удалось досрочно выйти на пенсию.

По словам эксперта, стаж в 25 лет преподаватели, которые начали работать в 23 года, могут накопить уже к 48 годам. А поскольку возраст выхода на пенсию для таких граждан немного отодвигается, выйти на заслуженный отдых они могут в 51 год.

По материалам Primpress