«Как похорошела»: беременная Ольга Орлова в купальнике-бюстье обнажила пополневшие бедра на яхте в Турции

Ольга Олова является бывшей солисткой группы «Блестящие». Она не скрывает, что была очень дружна с Жанной Фриске и даже стала крестной мамой ее сына Платона. Уже несколько лет артистка трудится на шоу «Дом-2» в роли телеведущей. Она редко говорит о личной жизни. Однако в прошлом году звезда вышла замуж за бизнесмена Валерия. И хоть он старше избранницы на 10 лет, они счастливы.
Недавно Ольга уехала отдыхать в Турцию. На курорте она рассекретила свою беременность. Телеведущая продемонстрировала округлившийся живот. При этом потом она красовалась в платье, скрыв преобразившиеся формы. Некоторые пользователи Сети стали подозревать ее в обмане. Однако Орлова в свои 44 года отметила, что будет рожать второго ребенка. Она посмеялась над овбинениями.
На этот раз телеведущая поделилась кадром, который был сделан на яхте. Она покрасовалась в малиновом купальнике-бюстье. Орлова подчеркнула свой выпирающий живот. При этом она обнажила пополневшие бедра. Артистка не скрывает, что ее формы стали пышнее. Она грациозно позировала на палубе.
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Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Орлова сияет от счастья. Многие надеются, что у нее родится дочка. От первого брака у телеведущей есть сын Артем.
«Какая классная», «Оля, как вы сияете», «Фигурка стала вкусно», «Как похорошела!», «Любуюсь вами», «Как же вам идет беременность», «Преобразились мгновенно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
Напомним, что ранее артистка призналась, что рожать будет в России.