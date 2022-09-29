«Как похорошела»: беременная Ольга Орлова в купальнике-бюстье обнажила пополневшие бедра на яхте в Турции

На этот раз телеведущая поделилась кадром, который был сделан на яхте. Она покрасовалась в малиновом купальнике-бюстье. Орлова подчеркнула свой выпирающий живот. При этом она обнажила пополневшие бедра. Артистка не скрывает, что ее формы стали пышнее. Она грациозно позировала на палубе.

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