Как печально: стало известно, почему на самом деле исчез Леонтьев

Валерий Леонтьев уже давно живет в США, однако в России он появляется на концертах и различных шоу. В последнее время певец фактически пропал, россияне даже новостей о нем не слышали, не говоря уже о появлении звезды на сцене или на телевидении.

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Оказалось, что в ближайшее время поклонникам Валерия Леонтьева не светит лицезреть своего любимца. Такое решение он принял самолично, без какого-либо давления со стороны.

Как рассказал концертный директор 73-летнего Леонтьева Борис Чигирев, концертов с участием Валерия Леонтьева не запланировано вообще. «Это связано с его возрастом, с его желанием не напрягаться и меньше работать», — заявил представитель музыканта.