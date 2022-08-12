Как печально: стало известно, почему на самом деле исчез Леонтьев

Народного артиста уже давно не видно на сцене и на телевидении.
Валерий Леонтьев.

Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press

Валерий Леонтьев уже давно живет в США, однако в России он появляется на концертах и различных шоу. В последнее время певец фактически пропал, россияне даже новостей о нем не слышали, не говоря уже о появлении звезды на сцене или на телевидении.

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Оказалось, что в ближайшее время поклонникам Валерия Леонтьева не светит лицезреть своего любимца. Такое решение он принял самолично, без какого-либо давления со стороны.

Как рассказал концертный директор 73-летнего Леонтьева Борис Чигирев, концертов с участием Валерия Леонтьева не запланировано вообще. «Это связано с его возрастом, с его желанием не напрягаться и меньше работать», — заявил представитель музыканта.

 

Он уточнил, что в принципе Леонтьев предпочитает летом отдыхать, лишь выезжая на сочинский фестиваль «Новая волна», но в этом году его отменили.

Источник: Telegram-канал «Звездач».

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