«Как отреагировали на это Киркоров, Лепс, Билан, Михайлов?»: Погребняк высказалась о дерзком заявлении Лободы

Светлана Лобода заявила в одном из интервью, что именно она была артистом номер один в России, а теперь, дескать, эстрада страны фактически без нее опустела.

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Продюсер Мария Погребняк была крайне удивлена данному высказыванию певицы.