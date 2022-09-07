«Как отреагировали на это Киркоров, Лепс, Билан, Михайлов?»: Погребняк высказалась о дерзком заявлении Лободы

Светлана Лобода публично заявила, что являлась певицей номер один в России.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: соцсети

Светлана Лобода заявила в одном из интервью, что именно она была артистом номер один в России, а теперь, дескать, эстрада страны фактически без нее опустела.

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Продюсер Мария Погребняк была крайне удивлена данному высказыванию певицы.

«Интересно, как отреагировали на это заявление Филипп Киркоров, Лепс, Дима Билан, Стас Михайлов или, к примеру, Меладзе? <…> Была ли она первой в России или нет, уже не важно, ведь первым артиста делают поклонники, а от них она отказалась. Теперь остались счастливые воспоминания, которыми долго удержать внимание не удастся», — написала в своем телеграме Мария.

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