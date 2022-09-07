Как относится Богомолов к Собчак на самом деле: вся правда на трех фото

Константин Богомолов и Ксения Собчак впервые за долгое время выбрались вместе в свет, явившись на премьеру фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» в кинотеатре «Художественный».

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Однако пара совсем не выглядела счастливой. Как пишет КП, режиссер то и дело смотрел в телефон, вздыхал и тревожно потирал подбородок. В сторону своей жены практически не смотрел и явно был недоволен.

В итоге даже улыбающаяся все время Собчак устала терпеть такое отношение и тоже отвернулась от мужа, она предпочла оживленную беседу с сидящим в соседнем кресле молодым человеком.

Впрочем, три фотографии, которые сделал фотокорреспондент издания говорят гораздо больше слов.