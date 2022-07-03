Как Орбакайте влюбилась в Николаева, а Пугачева отвадила собственную дочь

Композитор Игорь Николаев рано начал семейную жизнь и достаточно быстро добился успеха на профессиональном поприще.

В 18 лет он был уже женат и имел дочь Юлию. В 19 лет вошел в состав коллектива Аллы Пугачевой в качестве клавишника и аранжировщика. Позже стал писать для нее бессменные хиты вроде «Айсберга», «Расскажите птицы».

Артисты плотно дружили, создавали новые песни во время квартирников. В какой-то момент выяснилось, что на этих посиделках в Игоря Николаева влюбилась дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Как пишет «Экспресс газета», влюбилась сильно, так, что отговорить ее было невозможно.

Тогда Пугачева пошла на хитрость, подговорила Николаева прийти к ним в гости с уже довольно взрослой дочкой.

«Это произвело такое сильное впечатление, что три дня и три ночи Кристи плакала, не переставая, но мы добились, чего хотели — ее любовь остыла», - цитирует издание Примадонну.

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