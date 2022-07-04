«Как она чувствует ритм, музыку!»: Лиза Галкина оставила неизгладимое впечатление на Киру Прошутинскую

Кира Прошутинская с детства дружит с Аллой Пугачевой, поддерживает она связь с народной артисткой до сих пор.

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Наследники певицы и юмориста Максима Галкина оставили на нее неизгладимое впечатление.

«Какие у них дети! Милые, не избалованные почему-то, без кривляний, кокетства оба. Лиза танцует так, что ее композиции нужно профессиональным балетмейстерам показывать. Как она чувствует ритм, музыку! Гарик — поет. Истово, самозабвенно, освободившись от прежней стеснительности. Эдит Пиаф в его исполнении звучит совсем не смешно», — поделилась впечатлениями Кира Прошутинская.

Пугачева рассказала телеведущей, что на нее больше характером похож сын. У него тоже, как и у нее, имеются комплексы. А вот Лиза — боевая, сильная, этакая «бабенка». Сейчас, говорит Примадонна, Гарик постепенно раскрепощается, становится более открытым.

Пугачева обожает проводить время со своими детьми и мужем, считая эти мгновения самыми счастливыми. А вот возвращаться на сцену у нее нет никакого желания.

Источник: МК.ru.

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