«Как ничего и не было»: Медведев – о возвращении Пугачевой

Накануне Алла Пугачева вернулась в Россию. Раскрыв ногой двери своего люксового авто, она вышла на улицу в центре Москвы и направилась к своему давнему другу, дизайнеру Игорю Гуляеву.
Известный журналист Андрей Медведев считает, что общество быстро забудет все то, что произошло с Примадонной, и пойдут на ее концерты. Если они будут.
«Мерзость. Причем я даже не про сам факт возвращения. И что? Не пойдут на ее концерты люди? Пойдут, конечно же. Как ничего и не было. Сейчас же идут на концерты Меладзе, Манижи и прочих, кому стыдно за Россию. Билеты покупают», — написал бывший руководитель программы «Вести-Москва» в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Пугачева сообщала, что вернется в Россию к началу учебного года. Свое слово она сдержала.