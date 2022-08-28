«Как ничего и не было»: Медведев – о возвращении Пугачевой

Накануне Алла Пугачева вернулась в Россию. Раскрыв ногой двери своего люксового авто, она вышла на улицу в центре Москвы и направилась к своему давнему другу, дизайнеру Игорю Гуляеву.

Известный журналист Андрей Медведев считает, что общество быстро забудет все то, что произошло с Примадонной, и пойдут на ее концерты. Если они будут.