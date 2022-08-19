Как ни в чем не бывало: покинувший Россию Александр Ревва объявился с новой песней

В августе все хватились Александра Реввы – артист много месяцев не выходит на связь, его соцсети не обновлялись с начала событий на юго-востоке Европы. Журналист Алена Жигалова объяснила: семья Реввы с весны живет в Испании. Вскрылась и другая информация: музыкант крепко дружит с Владимиром Зеленским, из-за чего даже перестал общаться с родным отцом.

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Но 19 августа Ревва как ни в чем не бывало вышел на связь и презентовал новую песню. «Красивое тело» сегодня в полночь», - объявил Ревва. Но публика восприняла его в штыки.