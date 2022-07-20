«Как нескромно»: Михалкова показала, что у нее под плюшевым халатом

Актриса Юлия Михалкова стала невероятно популярна с тех пор, как вошла в состав «Уральских пельменей». Правда, проект ей пришлось оставить в 2019 году.

Сейчас 38-летняя звезда – успешная актриса, блогер, бизнес-леди. Накануне в своей соцсети она опубликовала кадры, на которых запечатлелась без капли макияжа. Кроме того, фанаты увидели, что Юлия носит под плюшевым халатом.