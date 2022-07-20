«Как нескромно»: Михалкова показала, что у нее под плюшевым халатом

Кадрами актриса поделилась в соцсети.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Актриса Юлия Михалкова стала невероятно популярна с тех пор, как вошла в состав «Уральских пельменей». Правда, проект ей пришлось оставить в 2019 году.

Сейчас 38-летняя звезда – успешная актриса, блогер, бизнес-леди. Накануне в своей соцсети она опубликовала кадры, на которых  запечатлелась без капли макияжа. Кроме того, фанаты увидели, что Юлия носит под плюшевым халатом.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

«Красотка! Как нескромно! Вау! Шикарная!» - писали пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Юлия Михалкова нередкий гость на обложках мужских журналов. Знаменитость не смущают откровенные фотосессии.   

 

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