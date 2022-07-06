«Как не хватает твоего добра»: в Москве прощаются с народным артистом Сергеем Сосновским

3 июля на 68-м году жизни умер от тяжелой болезни народный артист Сергей Сосновский. 6 июля Москва прощается с любимцем публики в МХТ им. Чехова, где служил актер.

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Широкой публике он известен ролями в сериалах «Вампиры средней полосы», «Кухня». В целом артист сыграл около 100 ролей в фильмах и сериалах, в том числе у Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова, Константина Худякова и других мастеров.

В МХТ в 2004 году его пригласил Олег Табаков, где Сергей Валентинович сыграл много интересных ролей.

«Он был таким — из народа. Какой он был замечательный человек! Актерство не обсуждается. Какой же он был замечательный. До последнего советовался, как играть в спектакле «Человек-подушка». Я счастлив, что мы были на сцене. Может быть, лучший спектакль в моей жизни был с тобой. Ты незаметно что-то мог подсказать. И это решало роль. Ему подчинялось любое амплуа. Как не хватает твоего добра... Тебя очень не хватает, ты был настоящим украшением этого великого театра. И ты достоин гениев в портретном фойе. Прощай, мы тебя очень любим», — сказал в своей прощальной речи актер Игорь Золотовицкий.

Проводить актера в последний путь пришли в театр: режиссер Александр Марин, артисты Павел Табаков, Константин Хабенский, Станислав Любшин и многие другие.